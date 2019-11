© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E' davvero preoccupante che una testimone della Shoah sia da oggi costretta a vivere sottoscorta. Siamo davanti a un salto di qualità della cultura dell'odio, della discriminazione e dell'intolleranza che, comesi vede, non prova vergogna più di nulla. Solo la scorsa settimana le forze del centrodestra si sono astenute nel votoper l'istituzione della commissione proposta dalla stessa Segre per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Quanto accaduto è invece la riprova della necessità di quella commissione, così come di tutte le iniziative che possono arginare e contrastare questo fenomeno. Massima vicinanza e gratitudine a Liliana Segre che col suo straordinario impegno ci ricorda che certi valori vanno coltivati e difesi giorno dopo giorno». Lo scrive, in una nota, la senatrice della Svp e presidente del gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.