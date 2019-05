Casaleggio: «Siri? Se ne occupa il cdm, ma per il M5s la questione morale è un tema fondante»

di Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Siri? Di questo caso ne stanno parlando al consiglio dei ministri. Io dico soltanto che per M5S la questione morale è una tema fondante è fondamentale". Parola di Davide Casaleggio che alla Luiss presenta il rapporto 2019 sull'e-commerce. "Per il nostro movimento e per Rousseau, per la base dei nostri attivisti e per gli elettori, quello della moralità è un punto fermo. I nostri 4500 candidati ai comuni per le amministrative di fine maggio sono tutti incensurati. Speriamo che lo siano anche quelli degli altri partiti e che gli altri partiti prendano esempio da M5S".Ma quando qualcuno chiede a Casaleggio della sindaca Raggi e dei suoi problemi giudiziari, il capo grillino oltre che patron della Casaleggio Associati si stizzisce. "Era incensurata quando fu candidata e lo è tuttora". Smorfia di disgusto verso i cronisti e Casaleggio bruscamente se ne va.