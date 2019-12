Cannabis, approvato emendamento M5S: «Non è stupefacente con Thc sotto 5%»

«Ragazzi ce l'abbiamo fatta: poco fa abbiamo approvato uno dei nostri emendamenti» alla manovra «sulla. È quello meno ambizioso che riguarda principalmente la biomassa, ma che comunque modifica le legge sullaconsentendo di commercializzare i fiori e soprattutto modifica il testo unico per gli stupefacenti stabilendo una volta per tutte che sotto il 5% di Thc la canapa non si può considerare sostanza stupefacente». Così su fb il senatore M5s