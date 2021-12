Campania, scuole chiuse a gennaio per fare il vaccino ai bimbi: l'ipotesi di De Luca

E se a gennaio le scuole invece che fare lezione facessero i vaccini? È un'ipotesi che stanno valutando in Campania. Scuole elementari chiuse in presenza per un mese - e quindi con lezioni in Dad - per procedere con le vaccinazioni e consentirne la riapertura in sicurezza. Nel dibattito sulle scuole chiuse, questo è un ulteriore spunto per arginare i contagi fra i piccoli.

APPROFONDIMENTI SCUOLA Scuola, oggi il ritorno sui banchi per otto milioni di studenti LE MISURE Scuola, a gennaio si torna in presenza. Linea anti-Dad del governo:... IL FOCUS Esame di maturità, si cambia: torna il tema di italiano.... NUOVE REGOLE Scuola, il pressing dei presidi: «Tamponi a tutti per tornare... ALLARME OMICRON Scuola, Bianchi: «Si torna in presenza il 10 gennaio. Focolai?...

«In questo momento - questo il ragionamento del governatore Vincenzo De Luca - il grosso del contagio del Covid riguarda le età di 5-11 anni e 0-16 anni». Ci sono allora le condizioni per riaprire senza problemi il prossimo 10 gennaio, come calendario regionale? «A me - aggiunge De Luca - sembrerebbe giusto usare un mese per ampliare la vaccinazione per i bimbi piccoli e riaprire le scuole in sicurezza. Oggi l'apertura è prevista il 10 gennaio, credo valga la pena di riflettere, sapendo che la tutela della salute è un tema prioritario dei bambini».