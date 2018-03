© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. Al momento nessuno accordo sui nomi: M5S, Pd e Forza Italia votano scheda bianca.Alla Camera prima votazione nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti. Servirà quindi una nuova votazione, prevista nel pomeriggio. Per il secondo e terzo scrutinio il regolamento abbassa il quorum ai 2/3 dei votanti, contando anche le schede bianche. Alla votazione hanno partecipato 620 deputati. Le schede bianche sono state 592, 18 le nulle. Hanno ricevuto voti: Brunetta (2), Muroni (2), Stumpo (2), Bonafede (2), Ermini (1), Lupi (1), Tripiedi (1).Fumata nera anche al Senato per la prima votazione. Al voto hanno partecipato 317 senatori. Le schede bianche sono state 312, le nulle nessuna. Il quorum necessario era di 161 voti. La seconda votazione, con la medesima maggioranza richiesta inizierà alle 17. Un voto anche al senatore casertano Fabio Di Micco, al leghista Roberto Calderoli, a Paolo Romani e a Emma Bonino. In mezzo anche «un omaggio al film di Moretti», su una scheda, ha detto Napolitano, senza specificare meglio. Lo stesso presidente emerito ha ricevuto un voto e ha esclamato «grazie».«Servono rispetto del voto e fiducia nel Colle» per affrontare la fase del dopo-elezioni, dice il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, aprendo da presidente la seduta a Palazzo Madama come senatore anziano. Il risultato delle elezioni «ha mostrato quanto poco avesse convinto l'auto-esaltazione di governi e partiti di maggioranza», aggiunge parlando di fronte al neosenatore Matteo Renzi (che promette: «Ora starò zitto per due anni»), ma non a Matteo Salvini («Arriverà»», ha assicurato Roberto Calderoli).Alla Camera l'apertura è toccata a Roberto Giachetti, deputato del Pd, vicepresidente anziano tra gli uscenti rieletti, che suscita l'applauso unanime dell'Aula con la condanna dello «scempio» alla lapide di via Fani e il saluto deferente a Sergio Mattarella come «garante del rispetto della Costituzione». Poi conclude con una citazione di Marco Pannella: Dobbiamo essere pronti a testimoniare l'amore.La giornata si annuncia lunga, ma interlocutoria. Saltato il tavolo della trattativa M5s-centrodestra, i gruppi vanno al buio alle prime votazioni sui presidenti. I 5 stelle rivendicano la poltrona più alta di Montecitorio, ma rifiutano di parlarne con Silvio Berlusconi e respingono, perché condannato in attesa dell'ultimo grado di giudizio, la candidatura dell'azzurro Paolo Romani per il Senato. Salvini punta all'incarico per formare il governo, ma deve anzitutto tenere unito in centrodestra, con Berlusconi che insiste su Romani e chiede di essere legittimato come leader dall'incontro con Luigi Di Maio.«Non scendiamo a compromessi al ribasso e non accetteremo ricatti. Non riabilitiamo Silvio Berlusconi», chiude il capogruppo del M5s al Senato Danilo Toninelli. «Io un Nazareno bis non lo farò mai, non porterò mai il M5S a fare una cosa del genere», ha affermato il capo politico M5S Luigi Di Maio riferendosi all'accordo fra Pd e Forza Italia della passata legislatura. cioè a un accordo con Berlusconi. Quindi? Per ora, nulla di fatto. E anche il cambiamento che il leader dei 5Stelle vuol far partire dalla presidenza della Camera resta appeso ai voti del centrodestra oppure della sola Lega, ma scontando in questo caso una clamorosa rottura nella coalizione che ha vinto le elezioni. «Uno stallo per impuntature infantili», allarga le braccia Giorgia Meloni.«Siamo la forza del cambiamento. Sono orgoglioso della nostra compattezza granitica sui valori. Cambieremo il Paese con l'integrità e la coerenza e questo cambiamento inizia con la presidenza della Camera», ha poi aggiunto Di Maio sottolineando: «Siamo i più forti, con noi devono per forza parlare».«Il M5s sbaglia a porre veti, ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome: ognuno di noi, in questo momento deve parlare con tutti e mettersi di lato di qualche centimetro, noi della Lega ci siamo messi di lato di un chilometro». Così il leader della Lega Matteo Salvini fa il punto del dibattito sulle presidenze delle camere, lasciando Palazzo Madama. «È la mia posizione, che è la stessa di ieri e dei giorni scorsi».«Il Pd voterà scheda bianca» al primo scrutinio per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, dice Ettore Rosato, capogruppo uscente Pd. «Spetta a M5s e centrodestra indicare una soluzione, non ci sono riusciti. Spetta a loro avanzare una proposta, siamo in attesa di capire quale», aggiunge.«C'è una situazione di impasse conclamata, determinata da M5s e centrodestra. Il metodo di lavoro usato fin qui è chiaramente insufficiente. Nessuno si assume la responsabilità piena e invece giocano sui tatticismi, così il groviglio anziché districarsi si complica. Il Pd ha fatto bene a tenere la sua posizione: vogliamo garantire figure di garanzia e di livello», afferma il reggente Pd Maurizio Martina all'assemblea dei gruppi Pd. «Chi ha vinto non ha capito l'importanza delle scelte che siamo chiamati a fare».Il diretto interessato non proferisce parola a riguardo e nell'assemblea congiunta di questa mattina nessun nome è stato proposto ma, nel primo giorno di votazioni sulle presidenze delle Camere salgono le quotazioni di Roberto Fico come candidato M5S alla guida di Montecitorio. «Non l'abbiamo proposto per bruciarlo, credo possa essere il nostro presidente della Camera», spiega all'agenzia Ansa uno degli esponenti più vicini ai vertici del Movimento sottolineando come, sull'eventuale candidatura di Fico «non c'è alcuna spaccatura». Ma che il borsino dei candidati veda l'ex presidente della Vigilanza Rai in risalita rispetto all'altro candidato ufficioso, Riccardo Fraccaro, lo si percepisce anche tra alcuni dei deputati M5S presenti alla Camera. «Il nostro candidato? Penso sia proprio Fico», dice uno di loro laddove Carla Ruocco, di prima mattina, osserva: «lui è un nostro punto di riferimento, è un nome da portare avanti». Fonti del M5S spiegano tuttavia come, in queste ore, nessuna candidatura sarà ufficialmente avanzata alle altre forze politiche.Intanto, nel centro di Roma spuntano due murales: il primo è un bacio Salvini-Di Maio, che ricorda quello famoso di Berlino tra Leonid Breznev e Eric Honecker, ispirato alla foto del fraterno bacio socialista durante i festeggiamenti del trentesimo anniversario del regime della Germania Est nel 1979; l'altro raffigura una Meloni con in braccio un bimbo africano. Tutti e due portano la tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop.