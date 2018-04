Svastica e frasi naziste incise sulla porta di un bagno a Montecitorio

Il Parlamento italiano come un qualsiasi area di servizio. «Es braust unser panzer», ovvero «il nostro carro armato sta ruggendo». È la scritta, incisa nel legno con tanto di svastica, che appare sullo stipite della porta di uno dei bagni di Montecitorio. É la prima volta in assoluto che succede a Montecitorio.



Il verso è tratto dal 'Panzerlied', uno dei più conosciuti canti della 'Wehrmacht', il nome assunto dalle forze armate della Germania nazista. Alla trovata (di cattivo gusto) ha voluto replicare sullo stesso stipite un altro incisore ignoto, il quale, sotto il verso in tedesco ha aggiunto un italianissimo «ma vai a c...».

