​Il nuovo attacco di Calenda e i timori che circolano al Nazareno

di Mario Ajello

Il nuovo attacco diarriva oggi ed è molto forte. Lo condividono in molti nel partito e forse anchema non lo dicono perché impegnati nel far nascere il governo rosso-giallo. Ma l’attacco c’è ed è questo: “Che cosa succede - dice Calenda - se si fa il governo? Renzi prende il tempo per far fuori Zingaretti o farsi il suo partito, resta fuori dal governo, fa cadere il Governo appena raggiunto uno dei due obiettivi, la scusa sarà che la sinistra si sta grillinizzando. Accetto scommesse”.È proprio il timore che circola al Nazareno ma i vertici del Pd ormai tutti per il nuovo governo con M5S nonostante le cautele del segretario credono di avere il modo per sterilizzare l’arrembanza di: se l’esecutivo che verrà funzionerà bene, Matteo si brucerà le penne e non avrà niente da dire. Ecco: farsi aiutare da M5S per sconfiggere l’avversario interno. È una cosa è sicura tra le tante incertezze di questa crisi: che il Pd continuerà a essere terremotato e a terremotarsi.