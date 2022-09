Calenda e Renzi aprono la campagna elettorale a Milano, il leader di Azione: «Terzo Polo crescerà»

Tutto esaurito con 5000 partecipanti per l'avvio della campagna elettorale del Terzo Polo con Carlo Calenda e Matteo Renzi a Milano. Numerose le persone che non hanno potuto accedere ai SuperStudios per un'affluenza ben oltre le aspettative. A queste il leader di Azione si è rivolto con un «Tranquilli, passo dopo». Successivamente Calenda e Renzi, abbracciati, e hanno aperto i lavori. In platea, prima di intervenire, le ministre Carfagna, Gelmini e Bonetti.

«La generosità non è eroismo, è la capacità di riconoscersi parte di una squadra. Per questo io per primo sono felice che a guidare questa partita sia Carlo e io al suo fianco avendo fatto un passo indietro. Non è eroismo il fatto di dare una mano. Un sacerdote a cui sono molto legato mi diceva, Dio c'è ma sei tu. Rilassati», ha detto il leader di Italia Viva.

Calenda e Renzi, la diretta

Ore 19.26 - «Letta ha perso il diritto di intestarsi il liberalismo progressista quando ha deciso che il mondo è diviso tra il rosso e il nero, facendo la campagna elettorale più violenta del dopo guerra e decidendo che se non voti Pd sei no vax. Noi, con Matteo al governo, abbiamo fatto la legge sull'obbligo dei vaccini». Lo ha detto Carlo Calenda alla manifestazione con Matteo Renzi a Milano.

Ore 19.10 - «Vogliamo sfidare la sovranista Meloni all'elezione diretta del presidente della Commissione europea, perché l'Europa ha bisogno di democrazia e del nostro impegno», ha detto il leader di Italia Viva. «Torniamo a fare dell'Europa la casa della democrazia», aggiunge.

Ore 19:10 - «È indubbio che (il Terzo polo ndr) è una cosa che crescerà, prima e dopo le elezioni, e cambierà lo scenario politico italiano che ha bisogno di questo è non di una ripetizione continua di 'politica contrò». Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, arrivando all'evento di apertura della campagna elettorale . A chi gli chiedeva se non sia troppo ottimistico definirsi il Terzo polo quando nei sondaggi molte forze sono al di sopra, Calenda ha risposto: «Non me ne può fregà de meno, non so se è chiaro. Abbiamo iniziato a Roma al 5% e abbiamo finito al 20%; tutta questa roba qua è rumore di sottofondo, non c'entra niente con il fare politica».

In diretta al Superstudio di Milano per il lancio della campagna elettorale. #ItaliaSulSerio https://t.co/BcuTGzXygE — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 2, 2022

Ore 19:09 - «Abbiamo un dato di fatto ed è che ci sono quattro coalizioni; non c'è fattualmente altro voto utile che sul plurinominale, in particolare al Senato. Ed è lì che noi fermeremo la destra. Ma non la fermeremo dicendo 'fermiamo la destrà, lo faremo raccontando agli italiani che cosa vogliamo fare. Questo è l'unico voto utile che c'è». Così il leader di Azione risponde a chi gli chiede una replica agli appelli per il voto utile lanciati dal Segretario del Pd Enrico Letta. «Io non voglio fare polemica con nessuno, men che meno con Enrico Letta -chiarisce Calenda-. Quello che gli dico, semplicemente è: ricordati da che storia vieni. Non è così schematica 'Berlinguer-Almirantè. C'era qualcosa di mezzo in Italia ed era molto importante».