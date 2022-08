Calenda e Letta, iniziato il vertice alla Camera. Trovato l'accordo. No a candidati «divisivi nei collegi uninominali»

«Veniamo con spirito costruttivo, non é difficile se c'é la volontà». Cosi Carlo Calenda entrando alla Camera per l'incontro con Enrico Letta e Benedetto Della Vedova. Poi l'accordo è stato trovato (dopo più di 2 ore): lo rendono noto fonti di Azione. «Le parti si impegnano a non candidare personalità che possano risultare divisive per i rispettivi elettorati nei collegi uninominali, per aumentare le possibilità di vittoria dell'alleanza. Conseguentemente, nei collegi uninominali non saranno candidati i leader delle forze politiche che costituiranno l'alleanza, gli ex parlamentari del M5S (usciti nell'ultima legislatura), gli ex parlamentari di Forza Italia (usciti nell'ultima legislatura). È quanto si legge nel testo dell'accordo sottoscritto da Azione, +Europa e Pd.

IL 70% - La totalità dei candidati nei collegi uninominali della coalizione verrà suddivisa tra Democratici e Progressisti e Azione/+Europa nella misura del 70% (Partito Democratico) e 30% (+Europa/Azione), scomputando dal totale dei collegi quelli che verranno attribuiti alle altre liste dell'alleanza elettorale. Questo rapporto verrà applicato alle diverse fasce di collegi che verranno indentificati di comune intesa.Le parti si impegnano a chiedere che il tempo di parola attribuito alla coalizione nelle trasmissioni televisive sia ripartito nelle stesse percentuali applicate ai collegi. Lo si legge nel testo dell'accordo sottoscritto oggi.

Dunque, al gruppo Pd della Camera è andato in scena l'incontro fra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione. Per il Pd partecipano anche le capigruppo di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, e il coordinatore della segreteria, Marco Meloni. Per Più Europa ci sono Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi.

«Speriamo come Forza Italia di arrivare vicino al 20% e anche oltre. Si deve vincere e io credo che ce la faremo»: il presidente azzurro Silvio Berlusconi lo ha spiegato all'apertura della campagna elettorale del partito a Bergamo che è partita ieri sera da Brignano a cui, come riportano l'Eco di Bergamo, dal Giornale e dalle pagine locali del Corriere, ha telefonato. «Non sono riuscito ad esserci - ha spiegato ai presenti, a partire dall'onorevole Alessandro Sorte - perché ho registrato venti messaggi televisivi da mandare tutto agosto. Una pillola al giorno leva il medico di torno; una pillola del nostro programma al giorno dovrebbe levare di torno i signori della sinistra».

«Emma Bonino dice NO a Matteo Renzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio costruire il #TerzoPolo anziché vivere di rancori personali». Lo scrive in un tweet Maria Elena Boschi.