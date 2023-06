Calderoli definì «orango» l'ex ministro Kyenge: condannato a 7 mesi (con pena sospesa)

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è stato condannato a 7 mesi, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario, in Tribunale a Bergamo nel nuovo processo per la vicenda delle offese all'allora ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge.

Calderoli e l'offesa a Kyenge

Calderoli il 13 luglio 2013 definì «orango» l'ex ministro alla festa della Lega di Treviglio (Bergamo) durante un comizio. L'accusa era diffamazione aggravata dalla matrice razziale.