Cybersicurezza, sarà Bruno Frattasi il nuovo direttore dell'Agenzia: domani la nomina ​in Cdm

Arriverà domani in Cdm la nomina del nuovo dg dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dopo le dimissioni di Roberto Baldoni. Nelle scorse ore erano circolate varie ipotesi per il 'successore' del vertice di Acn, ma la scelta del governo sarebbe ricaduta sul prefetto di Roma Bruno Frattasi.

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, è stato sentito oltre un'ora al Copasir stasera sul caso. Entrando a Palazzo San Macuto Mantovano aveva anticipato che la nomina del nuovo dg di Acn sarebbe approdata domani sul tavolo dell'esecutivo, che si riunirà a Cutro, di fatto confermando che il dg per il dopo Baldoni era stato individuato.