Smart working. Interviene il ministro Renato Brunetta: «Il Governo ha fatto la scelta di vaccinare e con la gente sul posto di lavoro non lo smart worklng chiudendosi a casa e non vaccinarsi», ha detto il titolare del dicastero della Pa ai microfoni di Skytg24. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione «vaccini e presenza» «piuttosto che chiusi a casa con il telefonino sulla bottiglia del latte a fare finta di fare smart working».

Brunetta: «Vaccini e presenza, basta far finta di lavorare da remoto»

«Perché diciamocelo - ha aggiunto - c'è chi fa finta di lavorare da remoto, a parte le eccezioni che ci sono sempre: vaccini, vaccini e presenza con un'organizzazione migliore del lavoro». «Devo dire che l'Italia ha avuto i risultati migliori in Europa. Stiamo superando la pandemia e abbiamo un record del pil. Abbiamo fatto funzionare l'economia e gestito meglio, quasi, la crisi in Europa».