Brugnaro: «Auguri a Renzi, è un simpatico arrogante»

VENEZIA - «Io gli auguro comunque in bocca al lupo, perché a me a differenza di altri sta simpatico, un simpatico arrogante» ha affermato oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, commentando l'uscita di Matteo Renzi dal Pd.



Secondo Brugnaro «questi sono movimenti che fanno capire che c'è ancora molto spazio per una forza libera, che non deve essere né di destra né di sinistra ma che sicuramente è ancorata a valori come il lavoro, la crescita, le cose da fare, il fare senza paura e con coraggio. Quanto meno, Renzi ancora una volta è coerente con se stesso e ha dimostrato una certa spavalderia. Vediamo poi - ha concluso - in che cosa si tradurrà».

