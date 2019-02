Bossi, in rianimazione, Berlusconi: amico leale guarisca presto. Maroni: coraggio vecchio leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Umberto Bossi in rianimazione in ospedale a Varese dopo un malore. «Bossi è una brava persona e leale e siamo amici: gli voglio bene e gli mando affettuosi auguri di pronta guarigione», ha detto Silvio Berlusconi, che ha governato con l'ex capo leghista a lungo, nel corso della registrazione di Porta a Porta.«Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te». Lo scrive su Twitter l'ex ministro della Lega Roberto Maroni.«Forza Umberto! Tieni duro!», dice sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.«Umberto, amico mio, ancora una volta la vita ti sta mettendo di fronte a una dura prova da affrontare. Ma ti è già successo, hai vinto in passato battaglie più difficili e sono sicuro che vincerai anche questa. Perché sei un grande guerriero, sei un lottatore. Siamo tutti con te, forza Umberto». Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli.