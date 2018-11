Bonus bebè +20% dal secondo figlio Money transfer, ritenuta sale all'1,5%

di Andrea Bassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Il «bonus bebé», l'assegno di 80 euro al mese per i nuovi nati, sarà confermato anche nel 2019. Con una novità. Dal secondo figlio in poi la cifra sarà aumentata del 20%. La misura è contenuta nell'emendamento omnibus depositato ieri in commissione Finanze del Senato. L'intervento da solo vale 440 milioni in di euro 2 anni. Vengono confermate le due soglie di reddito per l'assegno che sarà di 80 euro al mese (960 euro l'anno) per le famiglie con Isee fino a 25 mila...