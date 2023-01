Bonaccini parcheggia l'auto in divieto di sosta ad Assisi, la foto diffusa dalla Lega. Pd: «Motivi di sicurezza»

La Lega ha diffuso sui social una foto dell'auto utilizzata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini parcheggiata in divieto di sosta.

Il post della Lega

La foto è stata rilanciata con un post su Facebook pubblicato dall'account Lega Umbra. «Bonaccini arriva in Umbria e parcheggia… in divieto di sosta - si legge -. “Figuraccia in piena regola, tutti devono rispettare le regole. Il PD chieda scusa ai cittadini e paghi la multa”».

La replica del pd

Il Pd cercato di spiegare quanto accaduto. «Per motivi legati al dispositivo di sicurezza attivato, il mezzo con cui è arrivato il presidente Bonaccini è stato lasciato in sosta nei pressi del luogo dell’evento e dei mezzi delle forze dell’ordine presenti con un servizio di vigilanza riservato. Il mezzo peraltro ha sostato per circa un’ora su uno stallo riservato a residenti che risultava libero al momento dell’arrivo».