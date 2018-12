Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiude a Torino l'incontro delle categorie produttive a sostegno della Tav. «Se fossi in Conte chiamerei i due vicepremier e direi loro di togliere 2 mld l'uno e due l'altro. Se nessuno dei due volesse arretrare mi dimetterei e denuncerei all'opinione pubblica chi non vuole arretrare». E ai vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, invia una «promessa» e un «consiglio».

«La promessa per Di Maio è che se ci convoca tutti e 12 non lo contaminiamo, il consiglio a Salvini, che ha preso molti voti al nord, di preoccuparsi dello spread perché le imprese se ne preoccupano e il contributo al premier è che questa manovra vale 41 mld di cui 18 per pensioni e reddito di cittadinanza. Per quattro mld appena evitiamo la procedura di infrazione», conclude.

