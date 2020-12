Bertolaso: «Anziani segregati in casa, turismo demolito, decessi altissimi: Governo incompetente, chieda scusa»

Guido Bertolaso all'attacco sulla situazione Covid. «Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste, anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo, e lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché il Governo non è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto. Continuano a chiamarla emergenza, a quasi un anno dall'inizio della pandemia. Chiamiamola con il giusto nome: incompetenza». Così l'ex capo della Protezione Civile, commenta in un post su Facebook la situazione in Italia, all'indomani della firma del nuovo Dpcm con le misure anti-Covid.

«Strillate per i morti negli Usa? Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso ieri fanno in proporzione 5.461 - sottolinea - poco più del 50% degli Usa!! Lo sapete quanti giorni di scuola hanno fatto i liceali della Campania dal 4 marzo scorso ad oggi? 14. I Covid hospital della Fiera di Milano e di Civitanova Marche sono pieni da settimane (purtroppo), ma erano inutili giusto?» «Il presidente del Consiglio continua a fare conferenze a reti unificate senza contraddittorio, ignorando l'esistenza del Parlamento e omettendo di usare - rimarca Bertolaso - l'unica parola che dovrebbe pronunciare: scusateci».

