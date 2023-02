Berlusconi e le parole su Zelensky, Ppe cancella il summit di Napoli. «Supporto a Ucraina non è facoltativo»

Silvio Berlusconi e le sue parole su Zelensky diventano un caso politico europeo. «A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l'Ucraina non è facoltativo», annuncia infatti il capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber via Twitter.

Meloni-Berlusconi, gelo dopo le parole su Zelensky: il sospetto di una “strategia” e la fiducia in Tajani

Berlusconi su Zelesnky, la reazione del Ppe

«Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro sostegno e proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell'Ue», aggiunge Weber. La riunione dei Popolari a Napoli era prevista per giugno e, stando a fonti interne al Ppe, era prevista la partecipazione di Berlusconi, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e della presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

Following the remarks by Silvio Berlusconi on Ukraine we decided to cancel our study days in Naples. Support for Ukraine is not optional. @Antonio_Tajani and @forza_italia in @EPPGroup have our full support. We continue the cooperation with the Italian government on EU topics. — Manfred Weber (@ManfredWeber) February 17, 2023

LA SITUAZIONE

Dopo le parole dell'ex premier sull'Ucraina però una nutrita pattuglia di eurodeputati popolari, principalmente dell'est Europa, ha fatto sapere a Weber di non gradire l'incontro con Berlusconi, spiegano dal Ppe. Dai Popolari sottolineano però che la fiducia in Forza Italia e in Antonio Tajani rimane intatta.

TAJANI: NON CONDIVIDO LA DECISIONE

«Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e Fi hanno sempre votato come il Ppe sull'Ucraina, come dimostrano gli atti del Ppe». Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene su Twitter in risposta alla decisione del Ppe di annullare il vertice di Napoli dopo le parole del leader azzurro su Zelensky.