Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha votato per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Come da protocollo per chi è in quarantena a causa del Covid-19, il Cavaliere ha votato con il personale competente della Ats di Monza nella sua residenza di Arcore, dove si trova in isolamento da quando è stato dimesso dal San Raffaele di Milano.

Ultimo aggiornamento: 21:03

