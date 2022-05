Centrodestra, vertice ad Arcore: Meloni e Salvini da Berlusconi

Il centrodestra si riunisce. Oggi ad arcore sono attesi per un pranzo di lavoro con Berlusconi la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e quello della Lega Matteo Salvini. «Per me è importante che il centrodestra cresca e cresca tutto: non avrebbe senso che FdI cannibalizzasse gli altri. Mi interessa la somma, non gioisco se calano gli alleati, ma gli avversari», aveva detto ieri Giorgia Meloni in un messaggio chiaro al resto della coalizione solo apparentemente rassicurante, ma in realtà duro e implicitamente rivolto a Matteo Salvini, ricevuto a Palazzo Chigi da Mario Draghi.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Berlusconi attacca l'America e la Nato: «Non ci sono le... POLITICA Premier donna, quando accadrà in Italia? Giorgia Meloni... IL CENTRODESTRA Meloni e il messaggio a Salvini: «FdI non cannibalizza nessuno,... LA METAMORFOSI Gelmini, Meloni, Carfagna: il futuro del centrodestra ora è in... FORZA ITALIA Berlusconi incorona Renzulli, in Forza Italia scoppia la rivolta dei... ROMA Vertice del centrodestra: a casa di Berlusconi si incontrano il...

Il momento del centrodestra

Sul duello Lega-Fdi, Meloni, implicitamente risponde alle parole del segretario leghista che sabato aveva detto di «non avere tempo per i litigi», spiegando che dietro la scelta di andare al governo, c'era la volontà di «mettere da parte gli interessi di partito». Accusa velata a cui la Presidente di Fratelli d'Italia, replica, seppur con toni felpati: «Nel mio caso - chiarisce - nessuno è contento se l'altro scende: quando c'è qualcuno che è più in alto ho sempre creduto che ciò accada perché è più bravo di te», come dire, basta con le invidie, ma insomma, «competition is competition».