Berlusconi al Quirinale? Conte: «Non avrà i voti del M5s. Noi vogliamo una personalità morale, quindi non lui»

Su Berlusconi «sono stato non dritto, drittissimo. Non credo di aver creato equivoci sul punto», se il leader di Fi fosse candidato al Quirinale «non avrà i voti del M5S, non sarà il candidato del Movimento. Più chiaro di così, dov'è l'equivoco?». Lo ha detto a "Tagadà" il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. «Ho detto che il candidato ideale del M5S è una personalità di grande rilievo morale». Quindi non è Berlusconi? «Mi sembra evidente», replica l'ex premier.

La candidatura di Draghi

«Sui singoli nomi non ha senso consumarsi. Ogni giorno voi giornalisti ne tirerete uno nuovo», continua il leader del M5s parlando di Letizia Moratti. «Vedo tanti aspiranti king-maker e avverto la grande responsabilità di dare un contributo». E aggiunge: «Non so che intenzioni abbia Draghi, ma candidarsi al Colle appare impoprio, non la vedo una sua autocandidatura».

«Io crocifisso se oggi fossi al posto di Draghi? Non c'è dubbio, sono stato crocifisso tante volte, sarebbe stata l'ennesima crocifissione. Il clima mediatico e gli attacchi subiti durante il Conte 2 sono stati molto diversi» rispetto al dibattito politico attuale, dice ancora Giuseppe Conte.

Il voto anticipato

Condivido la valutazione di Luigi Di Maio, in questo momento ragionare su una prospettiva di elezioni anticipate non ha senso. Abbiamo delle sfide molto impegnative, anche in Europa».