Berlusconi: «Ho riallacciato un po' i rapporti con Putin». E spunta l'audio di LaPresse

È già diventata un caso la frase che Silvio Berlusconi ha pronunciato oggi, a Montecitorio, davanti ai gruppi di Forza Italia alla Camera e al Senato. Secondo quanto trapelato, il Cav avrebbe ricordato i suoi rapporti con Putin, ammettendo di aver ricevuto in regalo dal presidente russo diverse bottiglie di vodka per il suo compleanno. Frasi che hanno fatto pensare che il leader di FI abbia riallacciato i rapporti con lo Zar. Questa ricostruzione, tuttavia, è stata smentita nettamente dal suo entourage.

Berlusconi ha riallacciato i rapporti con Putin? L'audio di LaPresse

LaPresse ha pubblicato un audio del discorso di Berlusconi ai parlamentari azzurri, in cui il Cav dice: «I ministri russi hanno detto che siamo già in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. Però sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato un po' i rapporti con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici».

Tajani chiarisce: « Aneddoto del 2008 »

Gli stretti collaboratori di Berlusconi negano fortemente l'interpretazione che accredita la «presunta ripresa» dei rapporti con Vladimir Putin, spiegando che l'ex premier ha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa ad un episodio risalente a molti anni fa. Al 2008, specifica Antonio Tajani.

Nel suo intervento al gruppo, Berlusconi avrebbe fatto anche alcune considerazioni sull'ipotesi dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato: una ipotesi che se si concretizzasse potrebbe significare «guerra mondiale», avrebbe detto.