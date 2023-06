Berlusconi, Meloni posta video del Cav che dice: «Poveri comunisti». E spiega: «A chi offende avrebbe risposto così»

«Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così». Lo scrive sui social il premier Giorgia Meloni, pubblicando un video di Silvio Berlusconi in un comizio in cui il leader di Forza Italia reagiva a delle contestazioni affermando: «Amiamo anche la contestazione.

L'ultima telefonata con Meloni

«Averlo, potersi confrontare con lui era un elemento che ti tranquillizzava in tante cose. Lui c'era passato prima e aveva fatto bene. Sono molto fiera anche del fatto che ultimamente, soprattutto, spesso mi chiamava e mi diceva "stai lavorando bene". E non era facile insomma per un uomo con quella esperienza. E anche l'ultima telefonata che abbiamo avuto m'ha detto: "Guarda te lo voglio dire sono molto fiero del lavoro che stai facendo, di come lo stai facendo"». Così la premier Giorgia Meloni nell'estratto di un'intervista che andrà in onda nell'edizione delle 20 del Tg5 e poi nello speciale su Canale 5.