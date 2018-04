Berlusconi per non farsi battere da Salvini annuncia: «Ricompro il Milan»

di Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima Silvio Berlusconi, nelle campagne elettorali, per portare a Forza italia, 3 o 4 punti percentuali in più, annunciava l'acquisto di grandi campioni. Ora, per non farsi battere da Salvini (a sua volta milanista) nel voto in Friuli, proclama: «Potrei ricomprarmi il Milan».Non più l'acquisto di singoli giocatori, come quando era presidente, ma l'intera squadra, tutta la società che ha venduto ma dice - almeno da qui a domenica, giorno elettorale - di rivolere. Nel momento di massima debolezza gioca al rialzo dunque Zio Silvio. Lui che, per le elezioni del '94, aveva comprato Marcel Desailly. Per le europee del '95, Roberto Baggio e George Weah. Per il trionfo elettorale del 2001, Rui Costa e Filippo Inzaghi. Nel 2002, Rivaldo. Nel 2013 Mario Balotelli, e già quell'acquisto fu la riprova che la politica sarebbe girata male per il Cavaliere. Ma anche adesso, nonostante la promessa di riprendersi il Milan, le sorti friulane - con ovvia ricaduta sui destini nazionali e suo rapporti con Salvini - non sembrano sorridere all'ex Presidente magari neo-Presidente o fanta-Presidente rossonero.