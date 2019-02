Berlusconi, Meloni e Salvini di nuovo insieme in campagna elettorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi si rivede! Domani, a Pescara, Berlusconi, Salvini e Meloni saranno insieme per una conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale per le regionali di domenica in Abruzzo. Poi di nuovo insieme i tre del vecchio centrodestra per il voti Sardegna, più in là in Piemonte dive però ci sono problemi di candidature. Salvini con Berlusconi sul palco di Pescara, dunque, ma i rapporti sono freddi. A livello nazionale "l'alleanza con Forza Italia non esiste più - dice Salvini - e io spero di governare a lungo con i 5 stelle". E Berlusconi, alla vigilia della reunion abruzzese: "Purtroppo la Lega ha completamente delegato a Di Maio la politica economica, l'ha messa nelle mani irresponsabili dei 5S. In cambio la Lega ha avuto carta bianca sull'immigrazione, che è certo importante e Salvini sta facendo anche cose buone, ma non è il nostro primo problema. Il nostro futuro dipende dal lavoro".