Berlusconi torna sui mega poster 6x3: ma ora si sente lo zio della patria

di Mario Ajello

Onestà, esperienza, saggezza. Il triplo slogan, il frame, le parole chiave anti-grilline della campagna elettorale di Silvio Berlusconi cominciano a dilagare sul web, prima diventare il tormentone sui mega poster 6x3 (rieccoli, dopo tanto tempo) lungo le strade.Onestà: ovvero non solo i grillini sono onesti. Esperienza: quella che Di Maio non ha e non può avere (e a questo proposito: citofonare a Raggi e Appendino). Saggezza: quella che i giovani, pentastellati e non (cioè anche Renzi), non hanno perché sono appunto giovani e forse non avranno mai perché non sono appunto Silvio.Con queste tre parole d'ordine l'usato sicuro di Arcore, così si considera Berlusconi, è convinto di portare Forza Italia oltre il 20 per cento nei sondaggi a fine gennaio, per poi balzare al 30 alla vigilia del 4 marzo. Il presidente onesto-competente-saggio si sente lo zio della patria, avveduto e responsabile, e lui che ha sempre fatto del giovanilismo (anche fuori tempo massimo) la sua cifra adesso crede di vincere contro "i ragazzi" ribaltando il solito gioco.