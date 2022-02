Silvio Berlusconi sposerà Marta Fascina? Rumors da Arcore sempre più insistenti (ma c'è il nodo eredità)

Ormai un po’ tutti vogliono sposarsi politicamente con Berlusconi. Ma Silvio sposerà materialmente Marta? Mentre starebbero per lasciarsi Totti e Ilary, un nuovo matrimonio altrettanto super pop pare che si stia profilando: quello tra Berlusconi e la bella Fascina, fidanzata ufficiale, convivente del Cavaliere e baciatrice appassionata. Si veda la foto dell’esultanza del Cav l’altro giorno allo stadio per il gol del suo Monza e Marta che per aggiungere gioia a gioia gli si lancia addosso e stampa un grande smack sulle labbra berlusconiane (l’impeto della Fascina stava per far volare il Borsalino dalla testa di Silvio) che si prendono tutto questo gesto di amore. Dunque convolano a nozze la giovane e il patriarca?

APPROFONDIMENTI ITALIA Silvio Berlusconi e Marta Fascina, il bacio allo stadio REPORT I guadagni dei politici: Letta e Renzi i più ricchi (dietro a... CENTRODESTRA Meloni e Salvini, è ancora alta tensione: Berlusconi media (e... MILANO Berlusconi lascia l'ospedale San Raffaele, era ricoverato per...

Berlusconi allo stadio per Monza-Spal, prima uscita pubblica dopo l'ultimo ricovero

La foto di San Valentino

Gli amici della coppia non lo escludono affatto: “Ormai è nelle cose”. E aggiungono: “Mai visto Silvio così innamorato. La foto di loro due postata per San Valentino dice più di mille parole”. Silvio sereno e in love. Ma addirittura sposarsi per la terza volta, con 5 figli e 15 nipoti sulle spalle? Berlusconi è stato sposato fino al 1985 con Carla Dall’Oglio. Poi è arivata Miriam Bartolini (in arte Veronica Lario) con cui ha chiuso non senza lunghe polemiche nel 2009. Infine - ma questa è una never ending story - è arrivata Francesca Pascale. E subito dopo, Marta. La Fascina è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo in Calabria. È stata eletta nel 2018 nella circoscrizione Campania con Forza Italia. È laureata alla Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia. Prima di entrare in politica e fidanzarsi con il leader del suo partito, la Marta ha lavorato nel Milan. A presentarla a Berlusconi è stato Adriano Galliani.

Berlusconi, ecco di cosa soffre e come sta davvero il Cav

Le foto su Diva e Donna

Del rapporto con Berlusconi si è cominciato a parlare tra febbraio e marzo 2020. Recentemente, Diva e Donna ha pubblicato delle foto insieme durante una vacanza sulla neve in Svizzera. Fascina, in questi anni è inciampata in alcuni incidenti social come la pubblicazione di una foto che ritrae Silvio a letto. Foto che poi è stata rimossa da Instagram. Tre giorni fa, la foto allo stadio.

Berlusconi, le ex olgettine lo accusano: «Ci ha rovinato la vita, ora stia a casa a fare il nonno»

La convivenza

Berlusconi e la Fascina convivono già ma questo non comporta nessun impegno. La questione di un matrimonio porta però con sé un inevitabile discorso legato all’eredità. Ed è qui che nascono i problemi. Berlusconi ha 85 anni, sua compagna ne ha 32 e ambienti vicini alla famiglia di Arcore sconsigliano un matrimonio tra due persone anagraficamente così lontane. E soprattutto questioni di eredità non farebbero vedere ai figli di Silvio -specie quelli avuti con Veronica Lario - con particolare entusiasmo le nozze. Ma almeno nelle favole e questa in parte lo è, l’amore vince sempre.