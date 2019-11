Berlusconi e la lettera anti-dissidenti: «Chi lascia Forza Italia fa la fine di Alfano e Fini»

di Mario Ajello

Si sente offeso Silvio Berlusconi . Da tutti quelli che - non solo Mara Carfagna - dicono in Forza Italia che non votare a favore della Commissione Segre è stato prestare il fianco al razzismo e all’antisemitismo e anche un modo per inseguire Salvini sulla china estremista.Scrive una lettera pubblica Berlusconi e ai sui dissidenti interni, che considerano un tradimento illiberale dei valori di Forza Italia il voto sulla Segre, dedica questo passaggio forte: “Stupisce e mi addolora profondamente che possa dubitare del nostro anti razzismo proprio qualche persona che fa parte della nostra comunità umana e politica: con questo offende non solo me ma anche la sua stessa storia”.Carfagna e gli altri critici, e sono tanti, vengono quasi messi alla porta di Forza Italia. Dove il malessere è tanto per la linea filo Salvini e per come Berlusconi abbia scelto ormai di assecondare il capo della Lega e se non adesso tra un po’ viene data per certa una scissione. Il Cavaliere e il suo gruppo dirigente non sembrano però preoccupati: “Chi lascia Forza Italia e il centro destra fa la fine di Alfano e di Fini. Buona fortuna”.