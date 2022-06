Berlusconi, guasto all'aereo: il Cav non parte per il vertice del Ppe di Rotterdam

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, non sarà presente al vertice del Ppe di Rotterdam. L'intervento dell'ex premier al congresso dei popolari europei era in programma per le 11, ma spiegano da Forza Italia, a causa di problemi tecnici all'aereo il Cavaliere non è partito.

Berlusconi avrebbe dovuto parlare alle 11 al congresso del Partito Popolare Europeo, che ieri ha eletto presidente Manfred Weber e oggi dovrebbe eleggere i 10 vicepresidenti. Uno dei candidati alla riconferma è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.