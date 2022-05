Berlusconi: «Spero di avere ancora forza e tempo per il mio Paese. Io in campo per evitare governi di incapaci»

«Nei miei 10 anni di governo, l'università di Siena ha detto che ho realizzato di più di quello che hanno realizzato i governi che ci hanno preceduti nei 50 anni precedenti. Spero di potere ancora avere la forza e il tempo per dare all'Italia una ulteriore spinta verso il benessere e verso una maggiore libertà». Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervistato dal Tg5

Berlusconi al Tg5

«E' un momento importante, come ho sentito il dovere nel 1994 di scendere in campo per evitare la conquista del potere della sinistra comunista sento ancora adesso il dovere di scendere in campo per evitare che ci siano dei governi di incapaci e che si possa fare qualcosa di davvero utile per il paese», ha sostenuto l'ex Cavaliere. Che poi ha parlato del suo partito: «Forza Italia è l'unico partito in Italia che è testimone dei principi liberali, cristiani, garantisti, europeisti ed atlantisti. Siamo assolutamente fondamentali per l'Italia», ha proseguito. , ha concluso.