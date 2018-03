Berlusconi lancia l'Operazione Seduzione: «Fatevi amico un 5stelle»

ROMA -

Fatevi un amico tra i Cinque stelle...

Silvio Berlusconi durante la riunione a Montecitorio con i parlamentari di Forza Italia appena eletti lancia l'Operazione Seduzione: invita i neoelettì azzurri a fare scouting tra i pentastellati per convincerli a passare con Forza Italia o almeno a sostenere un governo di centrodestra. La strategia concordata tra il Cavaliere, Matteo Salvini e Giorgia Meloni non passa quindi attraverso accordi con altri partiti, ma punta sulla convonzione di poter raggranellare in parlamento, da singoli parlamentari, il consenso necessario a raggiungere la maggioranza dei voti in Parlamento.

