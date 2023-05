Berlusconi, Veronica Lario torna a parlare dell'ex marito: «Silvio sta male, soffre e ce la mette tutta»

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, presente al convegno promosso da +Europa a Milano sui temi del lavoro e della politica economica, risponde ai giornalisti che le chiedono se ha visto il suo ex marito e se ha avuto modo di andarlo a trovare all'ospedale San Raffaele, dove è ricoverato dal 5 aprile scorso. «E' una domanda molto personale, preferirei non rispondere.

Silvio e Veronica, il divorzio nel 2014

Silvio Berlusconi e Veronica Lario si sono sposati con rito civile il 15 dicembre 1990, dopo la nascita dei tre figli: Barbara (30 luglio 1984), Eleonora (7 maggio 1986) e Luigi (27 settembre 1988). Poi nel 2009 è arrivata la separazione e il successivo divorzio nel 2014. Donna russa aggredisce i carabinieri: «Vi mando in Ucraina e vi faccio fucilare»

Berlusconi ricoverato dal 5 aprile al San Raffaele

Silvio Berlusconi è ricoverato dal 5 aprile all’ospedale San Raffaele di Milano, per una infezione polmonare, complicazione della leucemia mielomonocitica che gli sarebbe stata diagnosticata meno di due anni fa e che è stata resa pubblica solo con l’ultimo ricovero. Dopo un primo periodo trascorso in rianimazione, l’ex premier ora si trova nel reparto di degenza ordinaria. Ieri Berlusconi ha registrato un altro messaggio dall'ospedale per la chiusura della campagna elettorale delle elezioni amministrative.