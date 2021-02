Berlusconi cade a Villa Grande sull'Appia Antica: ricoverato per una notte

Caduta a Villa Grande, sull'Appia Antica, per il presidente Silvio Berlusconi che è rientrato a Milano ieri sera a causa di un'infortunio avvenuto nella sua nuova residenza romana appena inaugurata dopo i lavori di ristrutturazione della magnifica dimora in cui abitò il regista Franco Zefferilli. La caduta ha procurato a Berlusconi una contusione al fianco: il leader di Forza Italia si è recato presso la clinica «La madonnina» per accertamenti e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento europeo. Lo rende noto l'ufficio stampa di Forza Italia.

