«Adottate un grillino, non si deve votare». La lezione di Berlusconi alle matricole azzurre

di Mario Ajello

«Quanto siete belli. Ma soprattutto, belle». Silvio è sempre lui. Il Cavaliere è in piena letizia. Eccolo nella grande riunione alla Sala della Regina di Montecitorio, con i 170 eletti, molti per la prima volta, di Forza Italia. Presenta una per una le new-entry in rosa: «E non sono solo belle, ma anche intelligenti». Ovazione per Matilde Siracusano, una morona siciliana che partecipò a Miss Italia nel 2005. «Conobbi Berlusconi, gli mandai il curriculum ed eccomi qua». Sorrisone. Ma occhio a Annalesa Tartaglione. «Il Re è tornato», dice di Silvio. E lei è sbarcata in Parlamento. Mentre Micaela Biancofiore è una veterana che conosce i messaggi in codice. «Vedete? Mi sono - annuncia - vestita di azzurro». Colore che non è il verde leghista. Si teme il rischio della cannibalizzazione politica da parte di Salvini in questa folla di neo-onorevoli. E chissà se Berlusconi si riferisce al capo lumbard, quando dice ai nuovi arrivati: «Non fatevi tentare da nulla». Devono fungere invece da tentatori. «Adotta un grillino», è la linea di Silvio. Ovvero: «L'obiettivo è quello di non andare a votare. Perché M5S prenderebbe il 40 per cento. Quindi, ognuno di voi deve farsi amico un grillino e convincerlo a non staccare la spina a questa legislatura». Una ragazza chiede alla vicina, neo-eletta come lei: «Possiamo offrire le caramelle ai cinque stelle?». Naturalmente, sempre Berlusconi assicura alla folla dei presenti che in fondo Salvini «è buono». E parla del Pd: «Loro sono in una fase di sbandamento acuto, possiamo spingerli a collaborare con il nostro governo almeno su alcuni provvedimenti».