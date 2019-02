Berlusconi in versione latino-americana: il Cavaliere parla venezuelano

di Mario Ajello

Berlusconi modello latino americano. Che parla in venezuelano, e lo fa dall’Abruzzo dove è in campagna elettorale per il Vito delle regionali domenica prossima. Ed è uno spasso il Cavaliere in versione global. Prima comincia in italiano e lo fa così: “ Ho incontrato la comunità venezuelana dell'#Abruzzo. Forza Italia sta con il popolo e la democrazia! “. Poi cambia idioma. Ed eccolo in versione da esportazione ma è sempre lui: “Continuaré luchando para los valores en los que creo: libertad, democracia y respeto de los derechos humanos. ¡Forza Italia está al lado del pueblo venezolano!”. Tra i due litiganti, Maduro e Guaidò, forse Caracas meriterebbe di avere Silvio.