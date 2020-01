«Qui anti-fascista»: Beppe Sala affigge il cartello sulla porta di casa, pioggia di like su Instagram

«Antifa hier». Un cartello è apparso stamattina sulla porta del sindaco di Milano Beppe Sala: «Qui vive un anti-fascista». Il primo cittadino ha pubblicato su Instagram la foto del cartello che ha affisso in segno di solidarietà con la famiglia di Lidia Beccaria Rolfi sulla cui abitazione, a Mondovì in provincia di Cuneo, è comparsa la scritta ‘Juden Hier’ come nelle città tedesche durante il nazismo.

"Qui ebrei", la scritta choc sulla casa del figlio di una ex deportata

La foto pubblicata dal sindaco di Milano ha raggiunto in pochissimo tempo una valanga di like.

