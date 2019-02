Berlusconi show a Pomeriggio 5: «Grillini pericolosi e buoni a nulla, ma capaci di tutto»

di Emiliana Costa

Silvio Berlusconi chiude la campagna per le elezioni in Sardegna nel salotto di Barbara D'Urso. Ospite oggi di Pomeriggio 5, il leader di Forza Italia avrebbe affermato: «Siamo in un momento molto grave, i grillini sono peggio dei comunisti. Sono più pericolosi perché sono degli incompetenti, buoni a nulla, ma capaci di tutto. Sono spinti dall'invidia sociale, vogliono portare via a chi ha più di loro».