Ballottaggi, 2 milioni al voto per 65 sindaci: seggi aperti da Parma a Viterbo

Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 23 in 65 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative 2022. Al voto sono chiamati oltre 2 milioni di cittadini in quei comuni dove nel primo turno del 12 giugno scorso non si è riuscito a eleggere il nuovo sindaco. Dove cioè nessun candidato ha ottenuto il 50% dei voti più uno, per essere eletto.

Qui a sfidarsi saranno i due candidati che hanno ottenuto più voti nella prima tornata elettorale. Per votare ci si potrà recare ai seggi muniti di tessera elettorale e documento di identità. Come per il primo turno l'uso della mascherina per la normativa anti-Covid non è obbligatorio ma resta «fortemente raccomandato». Tra i 65 comuni in cui si vota, tredici sono capoluoghi di provincia (Alessandria, Barletta, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Lucca, Monza, Parma, Piacenza, Verona e Viterbo) e uno anche di regione (Catanzaro).