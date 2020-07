Azzolina a Zapping: «Sono la persona giusta al posto giusto»

«Sono la persona giusta al posto giusto». Così in diretta a Zapping, su RadioRai la ministra Lucia Azzolina. «Purtroppo essere donna in politica è difficile in questo Paese ma anche nel giornalismo e in altri settori. Quando si raggiungono livelli alti per qualcuno è un problema; io ho ricevuto attacchi sessisti, lo sanno tutti purtroppo», ha detto la ministra.

«Fare il ministero dell'Istruzione è sempre stato un compito arduo, farlo in tempi di Coronavirus è complesso ma io ho sempre creduto nella competenza e avendo insegnato, avendo due lauree e un percorso di studi selettivo credo di essere la persona giusta al posto giusto; certo è un ruolo arduo, difficile, ma io amo la scuola è sto provando a dare il meglio», ha concluso.

