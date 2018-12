Il governatore della Lombardia: se M5s dice no all'autonomia cade il governo

«Noi abbiamo dovuto deglutire il reddito di cittadinanza, ora i Cinque Stelle dovranno deglutire l'autonomia. Sono convinto che Salvini andrà fino in fondo, sa che questo Paese ha bisogno di un cambiamento reale, non di pannicelli caldi». A dirlo, in un'intervista a Repubblica, è il governatore della Lombardia Attilio Fontana secondo cui «se nel M5S prevarrà la linea di Nugnes e De Falco, finirà con la caduta del governo».



Fontana dice di no a un compromesso al ribasso: «Io firmerò soltanto una riforma vera, che trasferisca competenze e risorse alle Regioni e che consenta di rispondere alle esigenze del territorio», dichiara. «Credo che la coesione nazionale sia a rischio se le cose vanno avanti così come sono oggi. Non mi pare che i diritti siano distribuiti in modo equanime, che un malato o uno studente del Mezzogiorno abbiano le stesse opportunità di curarsi e di costruirsi un futuro di un malato o uno studente lombardo o veneto», osserva.



«La riforma delle autonomie non accentua, ma accorcia le differenze, fino a eliminarle se sapremo fare le cose per bene». «Io credo che se l'Italia continuerà a dividersi tra produzione e assistenzialismo non andremo da nessuna parte», prosegue Fontana. «Se il Mezzogiorno capirà le opportunità che ci sono dentro questa riforma e deciderà di salire sul treno, non solo potrà andare alla stessa velocità delle Regioni virtuose, ma col tempo potrà addirittura diventare la locomotiva».

