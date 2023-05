Autonomia, documento del Senato su Linkedin: «Disparità economiche fra le Regioni». Poi la precisazione: «Solo bozza, pubblicata per errore»

Il disegno di legge sull'Autonomia presenta alcune criticità innanzi tutto ci sarebbe un rischio di disparità economiche tra le regioni. È quanto si apprende da un documento redatto dal Servizio del Bilancio del Senato di cui una sintesi è stata pubblicata su Linkedin.

Il Senato specifica infatti che si tratta di «una bozza provvisoria, non ancora verificata, sul disegno di legge sull'autonomia» che «è stata erroneamente pubblicata online. Il Servizio del Bilancio si scusa con la stampa e con gli utenti per il disservizio arrecato».

Autonomia, 112 miliardi di tasse finirebbero alle regioni del Nord

Autonomia, il documento del Senato

Dopo aver «passato al setaccio» il provvedimento il documento - che comunque è stato a lungo disponibile - mette in guardia: «Nel caso, ad esempio, del trasferimento alle regioni di un consistente numero di funzioni oggi svolte dallo Stato (e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie), ci sarebbe una forte crescita del bilancio regionale ed un ridimensionamento di quello statale, col rischio di non riuscire a conservare i livelli essenziali delle prestazioni presso le regioni non differenziate».

Le più colpite sarebbero proprio le regioni più povere, quelle «con bassi livelli di tributi erariali maturati nel proprio territorio, potrebbero avere maggiori difficoltà a finanziare, e dunque ad acquisire, le funzioni aggiuntive». Inoltre il trasferimento delle nuove funzioni amministrative a comuni, province e città metropolitane da parte delle regioni differenziate potrebbe «far venir meno il conseguimento di economie di scala, dovuto alla presenza dei costi fissi indivisibili legati all'erogazione dei servizi la cui incidenza aumenta al diminuire della popolazione».

La commissione

Nel disegno di legge sull'Autonomia andrebbe chiarito se i componenti della Commissione paritetica Stato-Regione verrà corrisposta «un'indennità, diaria, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e se per il suo funzionamento si possa fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente», si legge ancora nel documento redatto dal Servizio del Bilancio. La commissione paritetica Stato-Regione, secondo quanto prevede il provvedimento, disciplina «le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia».