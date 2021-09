Fonti governative hanno rivelato il via libera da parte del Consiglio dei ministri al decreto legge con norme di giustizia e di proroga di un mese dei termini in scadenza per i referendum, l'assegno unico e l'Irap. La Lega non ha partecipato al voto sulla norma che riguarda i referendum, esprimendo dissenso sulla scelta di prorogare i termini per la presentazione delle firme.

Fisco, in arrivo proroga pagamento Irap non versata

(in aggiornamento)