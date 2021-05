La partenza è rinviata: dal primo luglio si passa al primo gennaio 2022. Il debutto dell’assegno unico universale per i figli, pilastro del family act, avverrà meno tempestivamente rispetto a quanto per mesi dichiarato enfaticamente dalla ministra Elena Bonetti che ha seguito la riforma come titolare delle Pari opportunità e della Famiglia sia durante il governo Conte 2 che durante l’attuale esecutivo Draghi. La stessa ministra già da qualche...

