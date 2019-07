è indagato a Milano per autoriciclaggio nell'inchiesta con al centro la concessione di due mutui ritenuti 'anomali' concessi dalla Banca Agricola di San Marino, il primo dei quali utilizzato dal senatore leghista per l'acquisto di una palazzina a Bresso, nel milanese. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni in relazione al secondo mutuo presso la TF Holding srl e presso persone e società, anche a Verona, coinvolte nell'operazione.