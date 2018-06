La Spagna accoglierà i migranti dell'Aquarius, ma condanna l'Italia. «Non è questione di buonismo o generosità, ma di diritto umanitario. Ci possono essere responsabilità penali internazionali per la violazione dei trattati sui diritti umani». Così il ministro della Giustizia spagnola, Dolores Delgado, ha commentato - in un'intervista alla radio Cadena Ser - la decisione dell'Italia di non accogliere la nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, nei propri porti.



LEGGI ANCHE Cambiare Dublino/Il blitz italiano spiazza la Ue: si volta pagina LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE L’accoglienza negata/Lo squilibrio che fa scattare le porte chiuse LEGGI ANCHE





E' un'altra bordata all'utlimo compromesso sul caso Aquarius: i 629 migranti raggiungeranno sì Valencia, ma a bordo di navi italiane. È questo l'accordo raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del viaggio dalle coste maltesi, dove si trova ancora, alla città spagnola.



Il trasferimento a Valencia sarà assicurato «nelle condizioni di massima sicurezza possibile per le persone presenti a bordo», afferma la Guardia Costiera italiana sottolineando che «parte dei migranti» ora su Aquarius verranno trasferiti sulla nave Dattilo della Guardia Costiera e una nave della Marina Militare sulle quali saranno presenti medici dell'ordine di Malta e personale dell'Unicef per il supporto ai minori. Il tempo di navigazione per Valencia «è stimato in 4 giorni».





Un'alternativa a Valencia potrebbe essere la Corsica: il presidente dell'Assemblea di Corsica, l'indipendentista Jean-Guy Talamoni, ha proposto con un tweet questa notte di fornire all'Aquarius l'accoglienza di uno dei porti dell'isola. «L'Europa - scrive Talamoni - deve affrontare la questione umanitaria in modo solidale. Tenuto conto della localizzazione della nave e dell'emergenza, la mia opinione è che sarebbe naturale aprire un porto corso per dare soccorso a queste persone in difficoltà».



Toninelli: giusto pragmatismo. «Confermo, è stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato. Stamane manderemo vedette e navi per portarli verso Valencia», ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a Circo Massimo, su Radio Capital. Sulla vicenda c'è stato «il giusto pragmatismo politico che prima non c'era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente» alle richieste di accoglienza. Non abbamo messo in pericolo la vita di nessuno «La situazione di queste 629 persone su un'imbarcazione al limite è critica» e la soluzione alla crisi migratoria «deve venire da tutti gli Stati, quelli che sono frontiera e quelli che non lo sono», ha sottolineato la Delgado. «È questione di umanità ma anche di rispettare gli accordi e i trattati dei quali tutti gli Stati sono parte», ha aggiunto.E' un'altra bordata all'utlimo compromesso sul caso Aquarius: i 629 migranti raggiungeranno sì Valencia, ma a bordo di navi italiane. È questo l'accordo raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del viaggio dalle coste maltesi, dove si trova ancora, alla città spagnola.Il trasferimento a Valencia sarà assicurato «nelle condizioni di massima sicurezza possibile per le persone presenti a bordo», afferma la Guardia Costiera italiana sottolineando che «parte dei migranti» ora su Aquarius verranno trasferiti sulla nave Dattilo della Guardia Costiera e una nave della Marina Militare sulle quali saranno presenti medici dell'ordine di Malta e personale dell'Unicef per il supporto ai minori. Il tempo di navigazione per Valencia «è stimato in 4 giorni».Un'alternativa a Valencia potrebbe essere la Corsica: il presidente dell'Assemblea di Corsica, l'indipendentista Jean-Guy Talamoni, ha proposto con un tweet questa notte di fornire all'Aquarius l'accoglienza di uno dei porti dell'isola. «L'Europa - scrive Talamoni - deve affrontare la questione umanitaria in modo solidale. Tenuto conto della localizzazione della nave e dell'emergenza, la mia opinione è che sarebbe naturale aprire un porto corso per dare soccorso a queste persone in difficoltà».

i migranti sono stati

soccorsi da navi italiane

. Quella del governo italiano sull'immigrazione è «una strategia molteplice». La prima mossa «è politica. In Italia il business dell'immigrazione non è più tale. Sembrava tutto normale: oggi si sa che le cose possono cambiare: basta a chi diceva che con l'immigrazione si guadagna più che con la droga».

🔴 UPDATE 06h14: Des vivres seront livrés sous peu à l'#Aquarius par un navire italien. Le MRCC Rome planifie de transborder les rescapés plus tard sur des navires italiens après quoi nous mettrons le cap ensemble sur #Valence. — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 12 giugno 2018

Il messaggio della Aquarius. «#Aquarius ha ricevuto conferma: il porto sicuro è #Valencia. I rifornimenti sono a bordo», ha comunicato in un tweet Sos Mediterranee. «I team sono sollevati che si inizi a trovare una soluzione sebbene il risultato sia il prolungamento del tempo in mare non necessario per i naufraghi e una riduzione dei mezzi di soccorso», si legge nel tweet. Secondo Medici Senza Frontiere «l'opzione migliore è sbarcare al più presto le persone soccorse nel porto sicuro più vicino, a Malta o in Italia, e poi trasferirle in Spagna o in altri paesi sicuri per l'ulteriore assistenza». La nave Aquarius è ancora «in attesa» nelle acque al largo di Malta. «Le ultime intenzioni di Mrcc - afferma la Ong - sembrano essere di trasferire 500 persone su altre navi, lasciando 129 persone sull'Aquarius e navigare tutti insieme verso Valencia». Si tratterebbe, aggiunge, «di altri 4 giorni di viaggio per persone già esauste» e per questo Msf, assieme Sos Mediterranee e il capitano di nave Aquarius stanno valutando «se la navigazione è sicura e accettabile».



Anelise Borges, la giornalista di Euronews a bordo della nave, ieri sera aveva twittato tutte le preoccupazioni dell'equipaggio. «Allo stato attuale Aquarius non può andare in Spagna. Non è sicuro - dicevano i membri del team di Sos Mediterranee - per la nave, per l'equipaggio e per le persone soccorse. Inoltre il tempo sta peggiorando, sarebbe un rischio per tutti».

«È certo che i migranti hanno avuto poco o nessun accesso alle cure mediche durante la loro detenzione» sottolinea il medico di Msf a bordo, David Beversluis, ricordando che per molti di loro presentano «ustioni provocate dalla miscela di benzina e acqua di mare». Fortunatamente nessuno di loro, al momento, necessità di un'evacuazione medica ma è evidente che, dice chiaro Msf, serve con «urgenza una rapida soluzione»: «la situazione al momento è stabile ma gli inutili ritardi stanno mettendo a rischio le persone vulnerabili». Vale a dire 88 donne, di cui 7 incinta, e 123 minori, di cui 11 ragazzini.



Tensione a bordo. Ieri pomeriggio i migranti hanno cominciato a chiedere spiegazioni su quale fosse la destinazione finale visto che era ormai evidente a tutti che la nave girava in tondo: uno di loro, un uomo, ha tentato di buttarsi in acqua, per timore che lo volessero riportare in Libia. Su questo, almeno su questo, i volontari delle Ong hanno potuto dare rassicurazioni «non tornerete mai indietro, state tranquilli».



Le proteste. Sit-in nella serata di lunedì a Roma nei pressi del ministero dei Trasporti. «Apriamo i confini. Restiamo unami» lo slogan della manifestazione organizzata dal movimento 'Non una di menò. «Apriamo i porti nell'emergenza per Aquarius e per chi è già in viaggio in mare. Apriamo le frontiere per permettere a tutte e tutti la libertà di movimento» hanno sottolineato le organizzatrici lanciando il sit-in che si è concluso intorno alle 22. «Il viaggio per la Spagna è lungo - ha sottolineato una manifestante - La gente lì sopra sta soffrendo. Siamo vicini alle persone che si trovano ora su quella nave. È una vergogna, deve attraccare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», ha aggiunto