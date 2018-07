«Un forte richiamo a tutti coloro che si riconoscono nei contenuti progettuali del centrodestra e allo spirito unitario che portò all'esperienza del Pdl in coalizione con la Lega, ma anche una presa di distanze da quanti vorrebbero trovare in tutta fretta una collocazione personale nel partito di Salvini. Riaprendo e rinnovando il dialogo con le categorie economiche che hanno sempre guardato alle proposte del centrodestra con interesse». Questo il contenuto di una lettera/invito che un gruppo di esponenti della ex Alleanza Nazionale, tutti protagonisti di esperienze nelle istituzioni e guidati da Viviana Beccalossi, ha rivolto stamane «a chi interpretò, con An, l'approdo della destra a ruoli di governo ed a quanti vissero ed incarnarono la storia di Forza Italia». Nel testo, pur riconoscendo il ruolo di leadership di Matteo Salvini, i firmatari non nascondono di nutrire una robusta dose di scetticismo rispetto all'alleanza che il capo della Lega ha stipulato con il M5S.



Da qui l'appello «a non deporre le armi del pensiero, accomodandosi sul giaciglio più ospitale». Tra i firmatari, oltre a Beccalossi, Mario Landolfi, Massimo Corsaro, Maurizio Bianconi, Basilio Catanoso, Giorgio Conte, Andrea Fluttero, Giorgio Holzmann, Pietro Laffranco, Gianni Mancuso, Marco Martinelli, Silvano Moffa, Carlo Nola e Michele Saccomanno, Paolo Ammirati, Marina Buffoni, Chiara Capelletti, Elena Donazzan, Massimo Giorgetti, Nino Marmo, Daniele Nava, Vittorio Pesato e Beniamino Scarfone. All'appello hanno aderito il saggista triestino Marco Valle ed esponenti della società civile, come l'avvocato Elisabetta Aldrovandi, presidente dell'Osservatorio Nazionale a Sostegno delle Vittime.

