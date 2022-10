Antonio Tajani, chi è il nuovo ministro degli Esteri e vicepremier

Antonio Tajani, 68 anni, è il nuovo vicepremier e ministro degli Esteri del governo Meloni. Tra i fondatori di Forza Italia, a fine 2013 con Silvio Berlusconi, Tajani assume l'incarico di portavoce del primo governo del Cavaliere. L'anno dopo diventa europarlamentare nel Ppe e vola in Europa per una lunga carriera.

Eugenia Maria Roccella, ministro della Famiglia, natalità e pari opportunità

Antonio Tajani: chi è

Tajani è arrivato ai vertici delle istituzioni, prima con la vicepresidenza della Commissione e poi con la presidenza dell'Eurocamera nel 2017 dopo essere stato Commissario per i Trasporti (2008-2010) e all'Industria, Imprenditoria e Turismo (2010-2014). Nel 2002 diventa uno dei vicepresidenti del Partito popolare europeo e nel 2004 ottiene il terzo mandato a Strasburgo, dove lavora alla Costituzione europea, mai decollata per le bocciature dei referendum in Francia e Olanda.

All'inizio del 2021, rimasto fuori dalla rosa dei ministri forzisti, viene nominato da Berlusconi nella carica di coordinatore unico nazionale di FI. Eletto alle ultime elezioni politiche del 25 settembre alla Camera, Tajani, che da ragazzo militò nel Fronte Monarchico Giovanile, è laureato in Giurisprudenza, parla inglese, francese e spagnolo ed è sposato con due figli. Molto riservato sulla sua vita privata, è impegnato nel sociale con il sostegno ai tossicodipendenti di una comunità del frusinate, nel Lazio, di cui era originaria la mamma. E a cui - ha annunciato qualche anno fa - devolve la sua pensione da ex vice presidente della Commissione Ue.

Eugenia Maria Roccella, chi è il ministro della Famiglia, natalità e pari opportunità