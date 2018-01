Bagnasco: candidati paracadutati? Devono conoscere il territorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il valore fondamentale di un politico è conoscere i problemi del territorio»: lo ha detto l'arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei card. Angelo Bagnasco, oggi in Comune a Genova per una visita istituzionale, rispondendo a chi gli chiedeva un parere sui politici paracadutatì in Liguria per le prossime elezioni. «Non so quanto conoscano i problemi del territorio quelli che vengono definiti paracadutati», ha precisato il cardinale.Sul tentativo da parte dei partiti di attirare i voti dell'elettorato cattolico e di centro Bagnasco ha detto che «ognuno mette in atto le sue strategie. È importante capire che strada intraprendere per uscire dalla crisi pesantissima che ancora tocca il Paese».