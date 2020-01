Andrea Antonini, indagato il vicepresidente di Casapound per le minacce a giornalisti

Avrebbe minacciato alcuni giornalisti lo scorso 7 genanio in occasione dell'anniversario della strage di Acca Larentia. Andrea Antonini, vicepresidente di Casapound è ora indagato per violenza privata. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto Erminio Amelio. L'indagine è stata avviata dopo una informativa inviata a piazzale Clodio dalla Digos. Le fasi dell'aggressione furono immortalate in un video in cui si vede Antonini che colpisce anche una telecamera.

Ultimo aggiornamento: 15:08

